Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на сигареты

Президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что цена на сигареты в России постепенно будет увеличиваться.

«Начиная с середины следующего года Минсельхоз, основываясь на поправках, которые внесены в налоговый кодекс, будет публиковать минимальную цену, которая станет обязательной для всех производителей и всех продавцов табачной продукции. Сейчас она утверждена на уровне 108 рублей за пачку», — отметил собеседник.

По его словам, из этой суммы значительная часть будет доставаться не производителям табака, а государству в качестве акцизов.

«Каждый год государство всё больше набавляет свою цену на тот продукт, который оно не выпускает. На следующий год на табачную продукцию добавили 20%, вместо 4% ранее предусмотренных», — сказал Лоскутов.

Продукция, которая будет реализовываться в торговых точках по заниженным ценам, точно является контрафактной, заключает эксперт.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.