Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на сигареты

Короткая ссылка
Президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что цена на сигареты в России постепенно будет увеличиваться.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на сигареты
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Начиная с середины следующего года Минсельхоз, основываясь на поправках, которые внесены в налоговый кодекс, будет публиковать минимальную цену, которая станет обязательной для всех производителей и всех продавцов табачной продукции. Сейчас она утверждена на уровне 108 рублей за пачку», — отметил собеседник.

По его словам, из этой суммы значительная часть будет доставаться не производителям табака, а государству в качестве акцизов.

«Каждый год государство всё больше набавляет свою цену на тот продукт, который оно не выпускает. На следующий год на табачную продукцию добавили 20%, вместо 4% ранее предусмотренных», — сказал Лоскутов.

Продукция, которая будет реализовываться в торговых точках по заниженным ценам, точно является контрафактной, заключает эксперт.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить