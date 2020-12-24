Явлинский назвал 2020-й годом испытаний для всего мира

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Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко», оценивая уходящий, 2020 год, отметил, что пандемия коронавируса поставила серьёзные вызовы не только перед Россией, но и перед странами всего мира.
Явлинский назвал 2020-й годом испытаний для всего мира
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Своё мнение политик высказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Вообще это год испытаний. Это серьёзное испытание. Он испытывает на прочность здоровье людей, медицинские системы здравоохранения. Он испытывает политические системы. Он испытывает способность лидеров руководить в этот период, способность, если хотите, журналистов работать в таких необычных условиях. Это вообще год испытаний. Я думаю, такой. Это серьёзное объективное испытание для всего мира, как оказалось. Вон, смотрите, сейчас какая волна заболеваний в Европе, даже в Германии. Казалось бы, у них там неплохая система здравоохранения, а не могут справиться с этой заразой. Вот это такой вызов, как иногда говорят. Всех испытывают на прочность», — прокомментировал политик.

Явлинский также заявил, что члены партии составили программу экономической поддержки населения в период пандемии.

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