В Приморье усилят контроль за соблюдением санитарных мер в новогодние праздники

В период новогодних праздников в Приморье усилят контроль за соблюдением санитарных мер. В первую очередь это коснётся торговых центров, кафе, ресторанов и общественного транспорта.

Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт vostokmedia.com.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 в крае достаточно сложная, но стабильная.

«Дальнейшая стабилизация зависит исключительно от поведения граждан, от соблюдения людьми всех тех противоэпидемических правил, о которых мы не один раз говорили: социальная дистанция, масочный режим, отказ от участия в массовых мероприятиях. Соблюдение профилактических мер — личная ответственность каждого», — отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в Крыму.