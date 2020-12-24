Губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днём
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Как сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона, для этого выходной будет перенесён с субботы, 26 декабря.
«По предложению фракции «Единая Россия» в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днём», — заявил глава региона.
По его словам, 24 декабря он подпишет соответствующее распоряжение.
21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.