Губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днём

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона объявил 31 декабря 2020 года выходным днём.
Губернатор Свердловской области объявил 31 декабря выходным днём
  • © РИА Новости / Владислав Белогруд

Как сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона, для этого выходной будет перенесён с субботы, 26 декабря.

«По предложению фракции «Единая Россия» в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днём», — заявил глава региона.

По его словам, 24 декабря он подпишет соответствующее распоряжение.

21 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днём.

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