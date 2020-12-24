Источник сообщил о смерти пострадавшей при стрельбе в Москве
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.
Отмечается, что 30-летняя девушка получила огнестрельное ранение лица, злоумышленник сделал не менее двух выстрелов.
Ранее появилась информация, что вечером 23 декабря у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело.