Источник сообщил о смерти пострадавшей при стрельбе в Москве

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Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице.
Источник сообщил о смерти пострадавшей при стрельбе в Москве
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что 30-летняя девушка получила огнестрельное ранение лица, злоумышленник сделал не менее двух выстрелов.

Ранее появилась информация, что вечером 23 декабря у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело.

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