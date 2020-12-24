СК возбудил дело по факту покушения на убийство на западе Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как на западе Москве мужчина выстрелил в девушку, сообщили в ГСУ СК России по столице.
СК возбудил дело по факту покушения на убийство на западе Москвы
  • РИА Новости

«Следственными органами...возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия»)», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, 23 декабря 2020 года мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Беловежская в Москве, выстрелил в голову девушке.

Уточняется, что пострадавшая является бывшей женой злоумышленника.

«Женщина госпитализирована в одну из городских больниц города Москвы, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

В настоящее время следствие принимает меры по задержанию лица причастного к совершению преступления.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что неизвестный мужчина устроил стрельбу из пистолета на западе Москвы.

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