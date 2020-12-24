На западе Москвы неизвестный ранил девушку из пистолета

Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пистолета на западе Москвы, в результате пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«23 декабря в 22:50 в полицию поступила информация о том, что около одного из домов на Беловежской улице неизвестный мужчина выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону девушки 1990 года рождения, подходившей к своему подъезду вместе с двумя подругами, после чего скрылся», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника.

Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу в банке и сбежал, в настоящее время ведётся его розыск, пострадавших нет. Об этом заявили в ГУ МВД по столице.