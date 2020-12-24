В Симферополь вылетел третий самолёт с медотрядом Минобороны

Третий самолёт с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетел в Симферополь из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ночь на 24 декабря с аэродрома города Ростова-на-Дону в город Симферополь вылетел первый самолёт Ил-76, осуществляющий переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа.

Позднее в Минобороны сообщили, что второй и третий самолёты Ил-76 также вылетели с аэродрома Ростова-на-Дону в Симферополь.

Уточняется, что всего в составе медицинского подразделения будут переброшены 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.

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