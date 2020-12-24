Назван возможный источник второй волны коронавируса в России

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин рассказал об источнике второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Сейчас все инфицируются в основном вирусом, который ходит в России давно. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия, её вполне хватает... Ничего похожего на то, что было в марте, когда большинство случаев инфицирования было от приезжих», — приводит РИА Новости слова Базыкина.

Он подчеркнул, что на данный момент коронавирус передаётся от людей, которые «никуда не ездят, а живут рядом с нами».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.