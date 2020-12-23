В кабмине поручили добавить на «Госуслуги» запись на вакцинацию

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Министерству здравоохранения до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг.

Как передаёт ТАСС, ведомствам поручено обеспечить приоритет граждан на вакцинацию от COVID-19 в зависимости от возраста и места работы.

Кроме того, региональным властям рекомендовано обеспечить формирование в государственных информсистемах в сфере здравоохранения расписаний работы врачей, осуществляющих приём граждан на вакцинацию от COVID-19.

Также им рекомендовано обеспечить взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения с целью записи граждан на вакцинацию через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что Минцифры России совместно с Роспотребнадзором запустило новый сервис, благодаря которому уведомления о результатах тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги».