В кабмине поручили добавить на «Госуслуги» запись на вакцинацию
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, ведомствам поручено обеспечить приоритет граждан на вакцинацию от COVID-19 в зависимости от возраста и места работы.
Кроме того, региональным властям рекомендовано обеспечить формирование в государственных информсистемах в сфере здравоохранения расписаний работы врачей, осуществляющих приём граждан на вакцинацию от COVID-19.
Также им рекомендовано обеспечить взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения с целью записи граждан на вакцинацию через портал госуслуг.
Ранее сообщалось, что Минцифры России совместно с Роспотребнадзором запустило новый сервис, благодаря которому уведомления о результатах тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги».