В Нижегородской области объявили 31 декабря выходным днём

В Нижегородской области приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днём, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе», — заявили в правительстве области.

Всем органам власти и организациям, работающим на территории региона, рекомендовано предоставить сотрудникам 31 декабря выходной день.

Ранее Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём.