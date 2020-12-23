В Нижегородской области объявили 31 декабря выходным днём

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В Нижегородской области приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днём, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Глеб Никитин.
В Нижегородской области объявили 31 декабря выходным днём
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе», — заявили в правительстве области.

Всем органам власти и организациям, работающим на территории региона, рекомендовано предоставить сотрудникам 31 декабря выходной день.

Ранее Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём.

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