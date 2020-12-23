В Нижегородской области объявили 31 декабря выходным днём
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Об этом информирует пресс-служба областного правительства.
«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в регионе», — заявили в правительстве области.
Всем органам власти и организациям, работающим на территории региона, рекомендовано предоставить сотрудникам 31 декабря выходной день.
Ранее Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём.