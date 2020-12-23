В Кировской области прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19

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В Кировской области прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19 за последние сутки, выявлено 248 новых случаев.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 3234 человека с коронавирусом, у 3045 из них болезнь протекает с пневмонией.

На стационарном лечении находятся 498 пациентов с «диагностическими» пневмониями.

Состояние 117 пациентов оценивается как тяжёлое, 23 человека — на аппаратах ИВЛ.

Выздоровевших — 673 человека.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан.

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