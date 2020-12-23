РФПИ оценил прекращение набора добровольцев для испытаний «Спутник V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поприветствовал решение Минздрава России о прекращении набора волонтёров для клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

«РФПИ приветствует решение Минздрава о прекращении набора волонтёров клинических испытаний вакцины «Спутник V» в связи с доказанной высокой эффективностью вакцины, выше 90%», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что в рамках пострегистрационных клинических испытаний «Спутник V» вакцину, а не плацебо получили более 23 тыс. человек, что больше, чем добровольцы компаний Moderna и Pfizer (15 тыс. и 22 тыс. человек соответственно).

Ранее Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V».