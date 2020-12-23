В Марий Эл решили сделать 31 декабря выходным днём

Власти Марий Эл, которые планировали оставить 31 декабря рабочим днём, объявят этот день выходным по рекомендации российского президента Владимира Путина.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Рекомендация принята к исполнению, 31 декабря будет объявлено выходным», — заявили в пресс-службе.

При этом рабочий день будет перенесён на 26 декабря.

По словам пресс-секретаря главы Марий Эл Екатерины Серебряковой, «госслужащие будут отдыхать, представителям бизнеса будет рекомендовано объявить выходной».

Ранее Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём.