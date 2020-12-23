В Марий Эл решили сделать 31 декабря выходным днём
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Рекомендация принята к исполнению, 31 декабря будет объявлено выходным», — заявили в пресс-службе.
При этом рабочий день будет перенесён на 26 декабря.
По словам пресс-секретаря главы Марий Эл Екатерины Серебряковой, «госслужащие будут отдыхать, представителям бизнеса будет рекомендовано объявить выходной».
Ранее Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём.