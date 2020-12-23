В Марий Эл решили сделать 31 декабря выходным днём

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Власти Марий Эл, которые планировали оставить 31 декабря рабочим днём, объявят этот день выходным по рекомендации российского президента Владимира Путина.
В Марий Эл решили сделать 31 декабря выходным днём
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Рекомендация принята к исполнению, 31 декабря будет объявлено выходным», — заявили в пресс-службе.

При этом рабочий день будет перенесён на 26 декабря.

По словам пресс-секретаря главы Марий Эл Екатерины Серебряковой, «госслужащие будут отдыхать, представителям бизнеса будет рекомендовано объявить выходной».

Ранее Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём.

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