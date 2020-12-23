Губернатор Орловской области вакцинировался от коронавируса
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«Да, вакцинировался. Иначе как? Мы же привозим сюда вакцины и когда определяем те группы людей, кто вакцинируется, конечно, мы не можем стоять в стороне, я имею в виду руководство регионов, и смотреть, как это всё будет происходить», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.
Паслер сообщил, что чувствует себя нормально.
Ранее глава Красноярского края Александр Усс вакцинировался от COVID-19.