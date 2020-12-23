Губернатор Орловской области вакцинировался от коронавируса

Губернатор Орловской области Денис Паслер в ходе ежегодной пресс-конференции подтвердил, что вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Да, вакцинировался. Иначе как? Мы же привозим сюда вакцины и когда определяем те группы людей, кто вакцинируется, конечно, мы не можем стоять в стороне, я имею в виду руководство регионов, и смотреть, как это всё будет происходить», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Паслер сообщил, что чувствует себя нормально.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс вакцинировался от COVID-19.