Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий

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Российский лидер Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по нацпроектам поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий.
Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Владимир Владимирович, парламента нет у России, здания… До сих пор парламент России БОМЖ, а все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях. Участок выделен, аренду платим, коммуникации подведены, а команду дать «строй»… не из бюджета, ни копейки из бюджета», — сказал Жириновский.

По словам Жириновского, всё могут сделать Москва или инвесторы, которые получат нынешнее здание палаты парламента.

«По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьёзными расходами федерального бюджета, а будет сделано за счёт обмена объектами недвижимости, в том числе с правительством Москвы, да, это можно сделать, почему нет», — ответил Путин.

По его словам, это можно сделать, если «стоимости тех объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточно для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством».

«Надо только внимательно посчитать, так ли это будет на самом деле. В принципе, я не против, пожалуйста, я с вами согласен», — добавил президент.

Ранее в ходе заседания Путин рекомендовал губернаторам регионов сделать 31 декабря выходным днём

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