Путин спрогнозировал будущие отношения России с США

Президент России Владимир Путин рассказал, какими будут отношения России с США при президентстве Джо Байдена.

В ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«По поводу того, что там меняется руководство Штатов и нам будет труднее. Ну не думаю. Будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что в России должны понимать, где страну ожидают какие-то сложности или угрозы. По словам Путина, необходимо «заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности».

Ранее Путин заявил, что Россия вынуждена отвечать на новые угрозы, учитывая, что НАТО приближается к её границам.