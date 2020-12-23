Путин спрогнозировал будущие отношения России с США

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Президент России Владимир Путин рассказал, какими будут отношения России с США при президентстве Джо Байдена.
Путин спрогнозировал будущие отношения России с США
  • РИА Новости

В ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«По поводу того, что там меняется руководство Штатов и нам будет труднее. Ну не думаю. Будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что в России должны понимать, где страну ожидают какие-то сложности или угрозы. По словам Путина, необходимо «заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности».

Ранее Путин заявил, что Россия вынуждена отвечать на новые угрозы, учитывая, что НАТО приближается к её границам.

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