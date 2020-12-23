Бывший мэр Екатеринбурга назначен замгубернатора Свердловской области

Экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского назначили заместителем губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Александр Высокинский 23 декабря назначен указом главы региона заместителем губернатора Свердловской области. Предполагается, что он может занять пост первого заместителя губернатора, такая возможность обсуждалась на рабочей встрече с Евгением Куйвашевым», — цитирует РИА Новости заявление.

Уточняется, что до одобрения кандидатуры Законодательным собранием региона Высокинский будет исполняющим обязанности первого заместителя.

Ранее депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно приняли отставку мэра.

22 декабря URA.RU сообщило, что Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию.