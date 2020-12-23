В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19 в городе

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В Санкт-Петербурге заявили о снижении числа госпитализаций больных COVID-19 и уменьшении темпов распространения коронавируса.
В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19 в городе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%. Уменьшение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в материалах.

Совет полагает, что данная тенденция объясняется введёнными правительством города ограничительными мероприятиями.

Ранее в Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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