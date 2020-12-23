В Челябинске завершились работы по рекультивации свалки

В Челябинске завершились работы по рекультивации городской свалки, сообщила на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Выполнены основные работы по рекультивации крупнейшей свалки в границах города Челябинска», — сообщила она.

Абрамченко отметила, что свалка в Челябинске площадью более 74 га стала одной из крупнейших в Европе свалок в городской черте.

По её словам, к 2024 году планируется ликвидировать 191 свалку в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово».