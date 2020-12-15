Мусорный полигон «Ядрово» закрыли в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Губернатор Андрей Воробьёв напомнил, что городских свалок в регионе было 39. «Ядрово» при этом занимало особое место — Воробьёв подчеркнул, что получал много жалоб на полигон и считает требования жителей справедливыми.
«В XX веке свою работу в Московской области начали 39 полигонов. В этом году мы закроем все — ни одной городской свалки не будет в Московской области», — заявил Андрей Воробьёв.
Он назвал новые комплексы «современными экологическими стандартами». По словам губернатора, они исключают неприятный запах и загрязнение, в частности рек и водоёмов. При этом в Подмосковье выполняется программа рекультивации полигонов.
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