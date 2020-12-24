В Подмосковье рассказали о ситуации с несанкционированными свалками

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В Московской области прокомментировали ситуацию с несанкционированными свалками.

«Мы еженедельно изымаем несколько десятков единиц техники, арестовываем машины, которые сбрасывают мусор, заводим административные дела. Насколько мне известно, уже заведено более трёх уголовных дел в отношении таких горе-предпринимателей, которые пытаются заработать на нечистом деле», — цитирует телеканал «360» министра экологии и природопользования региона Андрея Разина.

Для борьбы с этими нарушителями в Подмосковье действуют разные методы. В их числе система фотоловушек.

Если же речь идёт о больших несанкционированных свалках, которые выявляют сотрудники Минэкологии, то к нарушителю подают иск с требованием возместить экологический ущерб.

В октябре первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал в беседе с ФАН о ситуации с раздельным сбором мусора в России.

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