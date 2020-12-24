В Подмосковье прокомментировали ситуацию с мусорным полигоном в Долгопрудном. Первый этап технической рекультивации позади, теперь территорию ждёт озеленение.

Об этом сообщает телеканал «360».

Специалисты сформировали тело полигона и организовали систему пассивной дегазации и сбора фильтрата.

«Есть мировая практика — высаживание деревьев на полигонах. Очень хочу, чтобы все наши полигоны из бесформенных куч, которые доставляли проблемы, постепенно превращались в зелёные островки, приятные глазу. Самое главное, чтобы они не влияли в негативном плане на окружающую среду», — цитирует издание министра экологии и природопользования региона Андрея Разина.

Он добавил, что сейчас на полигоне в Долгопрудном находится площадка «Мегабак» для сбора отсортированных отходов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.