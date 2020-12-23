В городском мобильном приложении «Моя Москва» появился голосовой ассистент

В городском мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «Голосовой помощник», он работает в тестовом режиме. Разделом могут воспользоваться 10% пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS.

«В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются», — цитирует НСН заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Для того чтобы получить услугу и отобразить нужную информацию, достаточно будет задать вопрос голосом в свободной форме.

При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи. Робот консультирует москвичей наравне с операторами, сейчас он в состоянии обрабатывать более 40% звонков, поступающих на горячие линии. С его помощью можно получить девять услуг, в том числе передать показания счётчиков воды и электроэнергии и отменить запись к врачу.