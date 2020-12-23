В Госдуме объяснили принятие закона о повышении возраста молодёжи до 35 лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятие законопроекта, который закрепляет возрастной промежуток, в рамках которого люди считаются молодёжью.

К молодёжи будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

По словам Бессараб, это общемировой тренд, потому что все категории граждан, все возрастные группы немного «омолодились».

«Более того — исходя из социальной значимости этого проекта, поскольку для молодёжи разными законодательными актами предусмотрены различного рода преференции, социальные гарантии и льготы. И везде, в каждом законе, молодёжь понимается по-своему: до 30 лет, до 35 лет», — объяснила депутат.

Парламентарий добавила, что было логично привести всё это в надлежащее состояние, чтобы иметь понимание, кто такие молодые люди и на что они имеют право.

«С учётом внесения изменений в законодательство множество молодых людей получат возможность продлить право на дополнительные гарантии и льготы в течение пяти лет», — заключила она.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, который закрепляет возрастной промежуток, в рамках которого люди считаются молодёжью: к ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.