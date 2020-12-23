В Госдуме объяснили принятие закона о повышении возраста молодёжи до 35 лет

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятие законопроекта, который закрепляет возрастной промежуток, в рамках которого люди считаются молодёжью.
В Госдуме объяснили принятие закона о повышении возраста молодёжи до 35 лет
  • РИА Новости

К молодёжи будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

По словам Бессараб, это общемировой тренд, потому что все категории граждан, все возрастные группы немного «омолодились».

«Более того — исходя из социальной значимости этого проекта, поскольку для молодёжи разными законодательными актами предусмотрены различного рода преференции, социальные гарантии и льготы. И везде, в каждом законе, молодёжь понимается по-своему: до 30 лет, до 35 лет», — объяснила депутат.

Парламентарий добавила, что было логично привести всё это в надлежащее состояние, чтобы иметь понимание, кто такие молодые люди и на что они имеют право.

«С учётом внесения изменений в законодательство множество молодых людей получат возможность продлить право на дополнительные гарантии и льготы в течение пяти лет», — заключила она.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, который закрепляет возрастной промежуток, в рамках которого люди считаются молодёжью: к ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить