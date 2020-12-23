В Москве рассказали о работе соцработников — они выполнили почти 27 тыс. запросов на доставку лекарств.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Сотрудники комплекса социального развития прилагают максимум усилий, чтобы у горожан, соблюдающих домашний режим, не было необходимости покидать дом и подвергать себя риску. Социальные работники ежедневно посещают поликлиники, чтобы забрать и доставить льготные лекарства старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями», — цитирует издание руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Евгения Стружака.

Чаще всего заявки на доставку лекарств оставляли жители ЗАО — было оформлено 5118 запросов. В СВАО — 3411, ЮЗАО — 2995. Чуть менее востребована услуга оказалась среди жителей СЗАО, ЮВАО и ВАО. Меньше всего заявок было оформлено от жителей ТиНАО — 458.

В социальные службы можно обратиться по вопросам доставки не только лекарств, но и продуктов первой необходимости, корма для животных и твёрдого топлива.

Ранее глава исполкома ОНФ Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в беседе со «Взглядом» рассказал о работе по доставке обедов врачам в больницах.