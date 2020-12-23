Россия объявила ответные меры на высылку Колумбией двух дипломатов

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В МИД России прокомментировали решение властей Колумбии просить об отзыве двух российских дипломатов.
Россия объявила ответные меры на высылку Колумбией двух дипломатов
  • © РИА Новости / Дмитрий Знаменский

«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации A. Лопес Кабальеро, которому был выражен протест», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России заявили, что «исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве».

Ранее в Министерстве иностранных дел Колумбии сообщили, что правительство страны «приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии». 

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