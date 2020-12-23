В Краснодаре идёт поиск двух подозреваемых в ограблении банка
- РИА Новости
«Инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2112, в котором находились трое приезжих, подозреваемых в совершении преступления против собственности, автомобиль был загнан полицейскими в тупик, транспортное средство вынуждено было остановиться», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Один из подозреваемых оказал полицейским вооружённое сопротивление, повредил патрульный автомобиль и ранил сотрудника ДПС в правое бедро.
«Один из пассажиров — 46-летний приезжий — полицейскими был задержан на месте», — добавили в СК.
Пострадавший сотрудник ДПС находится на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.
В июле неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая «похожим на пистолет» предметом, похитил из банка в Петербурге около 4 млн рублей.