В Краснодаре идёт поиск двух подозреваемых в ограблении банка

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В Краснодаре разыскиваются двое подозреваемых в ограблении банка. Ещё один из предполагаемых преступников задержан. В ходе преследования злоумышленников получил ранение сотрудник ДПС, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
В Краснодаре идёт поиск двух подозреваемых в ограблении банка
  • РИА Новости

«Инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2112, в котором находились трое приезжих, подозреваемых в совершении преступления против собственности, автомобиль был загнан полицейскими в тупик, транспортное средство вынуждено было остановиться», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Один из подозреваемых оказал полицейским вооружённое сопротивление, повредил патрульный автомобиль и ранил сотрудника ДПС в правое бедро.

«Один из пассажиров — 46-летний приезжий — полицейскими был задержан на месте», — добавили в СК.

Пострадавший сотрудник ДПС находится на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.

В июле неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая «похожим на пистолет» предметом, похитил из банка в Петербурге около 4 млн рублей.

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