Госдума приняла закон о запрете иностранного финансирования митингов

Депутаты Государственной думы приняли закон о запрете финансирования митингов и демонстраций в России из иностранных источников, а также анонимно и иноагентами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая инициатива, автором которой является депутат Дмитрий Вяткин, вносит изменения в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Согласно предложению парламентария, к финансированию подобного рода публичных мероприятий в России не будут допускаться иностранные государства и организации, международные организации и движения, неграждане России, НКО, выполняющие функции иноагента, граждане России младше 16 лет, а также «анонимные жертвователи».

Уточняется, что под «анонимным жертвователем» подразумевается физическое или юридическое лицо, которое не указало в платёжном документе на внесение пожертвования определённые сведения или они являются недостоверными. Так, физическое лицо должно обязательно указывать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые направлены на регулирование деятельности иностранных агентов.