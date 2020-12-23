«Ростех» рассказал об испытаниях двигателя для бомбардировщика ПАК ДА

Испытания первого опытного образца двигателя для перспективного бомбардировщика ПАК ДА начнутся в 2021 году.

Как пишет РИА Новости, соответствующий образец уже проходит сборку на предприятии «ОДК-Кузнецов», который входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха».

«По двигателю для ПАК ДА: первый двигатель «в железе» уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года», — заявил заместитель генерального директора — управляющий директор завода Алексей Соболев.

Он также отметил, что данная силовая установка — результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.

В феврале сообщалось, что первый образец двигателя для нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА планируется изготовить в 2020 году.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в России началось строительство отдельных элементов ПАК ДА.