Глава теруправления автодорог Новосибирской области задержан по делу о коррупции

В отношении начальника государственного казённого учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) и его брата возбуждено уголовное дело. Их подозревают во взятках от коммерческих организаций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным ведомства, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник казённого учреждения лично и через посредника (брата) получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. и 5 млн рублей.

В СК сообщили, что действия подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий.

Подозреваемые задержаны.

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