Глава теруправления автодорог Новосибирской области задержан по делу о коррупции
- © СК РФ
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
По предварительным данным ведомства, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник казённого учреждения лично и через посредника (брата) получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. и 5 млн рублей.
В СК сообщили, что действия подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий.
Подозреваемые задержаны.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что прокуратура Калининградской области выявила 1511 нарушений закона в сфере противодействия коррупции за январь — ноябрь 2020 года. За нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия уволены 11 должностных лиц.