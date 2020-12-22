В ЦБ допустили «демонтаж» системы накопительных пенсий

Институт накопительных пенсий в России может быть демонтирован законодательно в течение трёх лет, допустил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, на смену могут прийти другие инструменты.

По его словам, в настоящее время «нет дискуссии» по разморозке накопительной части пенсии.

«Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве... Я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — цитирует РИА Новости Швецова.

Как подчеркнул зампред Банка России, средства на этих счетах никуда не денутся.

«А вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — добавил он.

По его словам, отчасти поэтому появился проект индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Он уточнил, что это некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьёзный налоговый стимул.

В начале декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.