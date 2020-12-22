Названы возрастные группы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Короткая ссылка
Наибольший уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается среди россиян в возрасте от 30 до 49 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Названы возрастные группы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

Об этом она рассказала на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством главы правительства России Михаила Мишустина.

«За последние четыре недели снижение темпов прироста мы наблюдаем практически во всех возрастных группах. Но всё-таки наиболее интенсивные показатели остаются в группе лиц в возрасте от 30 до 49 лет, самые низкие — в группе детей», — уточнила она.

Попова также сообщила о сокращении за последние две недели динамики заболеваемости коронавирусом в большинстве социально-профессиональных групп, кроме госслужащих и работников транспорта.

«Здесь, к сожалению, продолжается рост интенсивных показателей», — добавила она.

Роспотребнадзор усиливает деятельность по отработке очагов коронавируса и контактных лиц в профессиональной среде, подчеркнула Попова.

В начале декабря она сообщала, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется среди работников промышленности, торговли и транспорта, а также государственных служащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить