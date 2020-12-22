Названы возрастные группы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
- РИА Новости
Об этом она рассказала на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством главы правительства России Михаила Мишустина.
«За последние четыре недели снижение темпов прироста мы наблюдаем практически во всех возрастных группах. Но всё-таки наиболее интенсивные показатели остаются в группе лиц в возрасте от 30 до 49 лет, самые низкие — в группе детей», — уточнила она.
Попова также сообщила о сокращении за последние две недели динамики заболеваемости коронавирусом в большинстве социально-профессиональных групп, кроме госслужащих и работников транспорта.
«Здесь, к сожалению, продолжается рост интенсивных показателей», — добавила она.
Роспотребнадзор усиливает деятельность по отработке очагов коронавируса и контактных лиц в профессиональной среде, подчеркнула Попова.
В начале декабря она сообщала, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется среди работников промышленности, торговли и транспорта, а также государственных служащих.