Названы возрастные группы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Наибольший уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается среди россиян в возрасте от 30 до 49 лет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она рассказала на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством главы правительства России Михаила Мишустина.

«За последние четыре недели снижение темпов прироста мы наблюдаем практически во всех возрастных группах. Но всё-таки наиболее интенсивные показатели остаются в группе лиц в возрасте от 30 до 49 лет, самые низкие — в группе детей», — уточнила она.

Попова также сообщила о сокращении за последние две недели динамики заболеваемости коронавирусом в большинстве социально-профессиональных групп, кроме госслужащих и работников транспорта.

«Здесь, к сожалению, продолжается рост интенсивных показателей», — добавила она.

Роспотребнадзор усиливает деятельность по отработке очагов коронавируса и контактных лиц в профессиональной среде, подчеркнула Попова.

В начале декабря она сообщала, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется среди работников промышленности, торговли и транспорта, а также государственных служащих.