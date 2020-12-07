Попова назвала сферы занятости с ростом заболеваемости штата COVID-19
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- РИА Новости
«За последние две недели наиболее интенсивный рост показателей заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве России.
По словам Поповой, такие показатели свидетельствуют о недостаточном контроле противоэпидемических мер на данных предприятиях.
В октябре глава Роспотребнадзора заявила, что наибольшее число среди заболевших коронавирусной инфекцией составляют офисные работники и госслужащие.
В то же время в Минздраве отмечали, что основную группу заболевших коронавирусом россиян составляют возвращающиеся с отдыха люди.
Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.