Попова назвала сферы занятости с ростом заболеваемости штата COVID-19

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В последние две недели рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 фиксируется среди работников промышленности, торговли и транспорта, а также у государственных служащих, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала сферы занятости с ростом заболеваемости штата COVID-19
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«За последние две недели наиболее интенсивный рост показателей заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве России.

По словам Поповой, такие показатели свидетельствуют о недостаточном контроле противоэпидемических мер на данных предприятиях.

В октябре глава Роспотребнадзора заявила, что наибольшее число среди заболевших коронавирусной инфекцией составляют офисные работники и госслужащие.

В то же время в Минздраве отмечали, что основную группу заболевших коронавирусом россиян составляют возвращающиеся с отдыха люди.

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.

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