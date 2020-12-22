Собянин назвал число провакцинированных от коронавируса в Москве

В Москве к настоящему моменту прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали уже 25 тыс. человек, ещё 40 тыс. граждан записались на вакцинацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он рассказал на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое провёл глава правительства России Михаил Мишустин.

«В настоящее время записались на вакцинацию 40 тыс., 25 тыс. уже привились. Все идёт стабильно, никаких ни очередей, ни проблем с этим нет», — доложил Собянин.

Он отметил, что в Москве развёрнута широкая сеть по вакцинации: в данный момент работают 70 прививочных пунктов, но при необходимости их число могут увеличить до 140.

С 21 декабря в Москве началась запись на вакцинацию от COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.