Собянин заявил о невозможности ослабления мер по коронавирусу в Москве

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Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется, но и послабление пока невозможно. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Собянин заявил о невозможности ослабления мер по коронавирусу в Москве
  • РИА Новости

По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной, продолжается рост числа госпитализаций

Как подчеркнул Собянин, система здравоохранения справляется с огромной нагрузкой.

«Поэтому никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны. Поэтому необходимо их строго соблюдать и администрировать», — сказал он.

RT ведёт прямую трансляцию.

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