Собянин заявил о невозможности ослабления мер по коронавирусу в Москве
- РИА Новости
По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной, продолжается рост числа госпитализаций.
Как подчеркнул Собянин, система здравоохранения справляется с огромной нагрузкой.
«Поэтому никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны. Поэтому необходимо их строго соблюдать и администрировать», — сказал он.
RT ведёт прямую трансляцию.