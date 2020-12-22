Собянин заявил о невозможности ослабления мер по коронавирусу в Москве

Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом в Москве не планируется, но и послабление пока невозможно. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

РИА Новости

По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной, продолжается рост числа госпитализаций. Как подчеркнул Собянин, система здравоохранения справляется с огромной нагрузкой. «Поэтому никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны. Поэтому необходимо их строго соблюдать и администрировать», — сказал он. RT ведёт прямую трансляцию.