Собянин заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной и напряжённой, заболеваемость в последнюю неделю выросла на 5%. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, выступая на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся очень сложной, напряжённой… Последняя неделя опять показала рост на 5%. И еженедельно продолжается рост госпитализаций», — сказал он.

По его словам, развёрнуто 18 тыс. койко-мест.

«Из них 30% свободно. Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно», — добавил Собянин.

По состоянию на 22 декабря в России за сутки выявили 28 776 случаев COVID-19, из них в Москве — 7237.

RT ведёт прямую трансляцию.