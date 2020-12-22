Губернатор Тюменской области прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом.
Губернатор Тюменской области прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом
  • © Cергей Русанов
  • РИА Новости

Об этом пишет megatyumen.ru.

«Наш регион первым принял борт с эвакуированными из Ухани, были приняты все меры по обеспечению безопасности. Мы экстренно переоборудовали больницы, перевели службы в круглосуточный режим, занимаем одно из лидирующих мест в стране по тестированию на коронавирус. Из средств областного бюджета выделили средства на закупку препаратов, оборудования, создали кадровый резерв медсестёр», — напомнил губернатор.

Моор подчеркнул, что ситуация потребовала ввести режим повышенной готовности, отменять который ещё не настало время.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить