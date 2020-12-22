Губернатор Тюменской области прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет megatyumen.ru.

«Наш регион первым принял борт с эвакуированными из Ухани, были приняты все меры по обеспечению безопасности. Мы экстренно переоборудовали больницы, перевели службы в круглосуточный режим, занимаем одно из лидирующих мест в стране по тестированию на коронавирус. Из средств областного бюджета выделили средства на закупку препаратов, оборудования, создали кадровый резерв медсестёр», — напомнил губернатор.

Моор подчеркнул, что ситуация потребовала ввести режим повышенной готовности, отменять который ещё не настало время.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.