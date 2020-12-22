В ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в ХМАО опубликовал обновлённые данные за две недели.

Об этом пишет портал URA.RU.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у девяти человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — говорится в сообщении.

Состояние 146 пациентов оценивается как тяжёлое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За последние две недели от коронавируса умерли 45 человек. За весь период пандемии скончались 505 человек.

За сутки вылечились 224 человека, за весь период пандемии — 35 196.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.