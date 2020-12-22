Спасатель рассказал о правилах помощи провалившимся под лёд

Начальник отдельного поста 32-й специализированной части ГУ МЧС России по Москве Михаил Сигов рассказал, что делать, если под ногами разошёлся лёд, и как помочь тонущему человеку.

Если человек провалился под лёд, он прежде всего сам должен всё сделать для своего спасения, отметил он в беседе с Life.ru.

«Организм интенсивно остывает. Ресурс действий человека в такой среде весьма ограничен. Поэтому успокоиться, закрепиться таким образом около льда, чтобы голова находилась не под водой, чтобы дыхательный процесс не останавливался, избавиться от лишнего груза (рюкзак на тебе или что-то ещё, что мешает выбраться) и прежде всего подать какие-то сигналы о помощи», — говорит спасатель.

Если же вы увидели тонущего человека, то, прежде чем бросаться на помощь, нужно трезво оценить обстановку, постараться случайно не упасть в воду вместе с ним. Необходимо сообщить в специальные службы по телефонам 101 и 112. Затем оценить хотя бы визуально толщину льда.

«Если человек провалился, значит, в любом случае уже на полностью поднятых ногах не подбираться к нему. Лечь на лёд, потихонечку подобраться, дать ему руку, но можно использовать любые подручные средства — хотя бы собственную одежду», — говорит Михаил Сигов.

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