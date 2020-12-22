Роскомнадзор: YouTube стал лидером по распространению фейков в России

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RT
YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году.
Роскомнадзор: YouTube стал лидером по распространению фейков в России
  • Reuters

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — рассказали в ведомстве.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что иностранные интернет-площадки менее оперативно реагируют на требования об удалении фейковых новостей, нежели российские, порой ложная информация и вовсе остается в доступе.

Ранее Роскомнадзор сообщил СМИ, социальным сетям и иным популярным интернет-ресурсам о недопустимости распространения неподтверждённой информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

В Роскомнадзоре отметили, что публикация «недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искажённого представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции».

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