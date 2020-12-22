Волгоградская область возвращается к московскому времени

Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате Волгоградской области к московскому времени.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу 27 декабря с 02:00», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Госдума одобрила перевод Волгоградской области в один часовой пояс с Москвой.

Регион перешёл на местное время (мск + 1) 28 октября 2018 года, после проведённого 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.

В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за.