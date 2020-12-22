Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным днём

В Роструде рассказали, каким образом работодатель может сделать 31 декабря выходным днём. Также в ведомстве напомнили, что 31 декабря рабочий день должен быть короче на час.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве отметили, что 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днём, но предшествует нерабочему праздничному дню, «в связи с чем его продолжительность сокращается на один час».

Как объяснил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, 31 декабря может стать для работников нерабочим в случае предоставления им работодателем дополнительного дня отдыха.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путём издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — сказал Шкловец.

Отмечается, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 января.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в городе — выходной день.