Старшего следователя МВД по Москве обвиняют в получении взятки
- РИА Новости
«Мещанский межрайонный следственный отдел просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артемьева Александра Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290», — цитирует её РИА Новости.
По данному уголовному делу также проходит неработающий гражданин — Дмитрий Ярцев, которому вменяется пособничество во взяточничестве.
Ранее следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МВД Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём денежных средств.