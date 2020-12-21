Старшего следователя МВД по Москве обвиняют в получении взятки

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Старшего следователя московского главка МВД России Александра Артемьева обвиняют в получении взятки, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда столицы Алиса Закутняя.
Старшего следователя МВД по Москве обвиняют в получении взятки
  • РИА Новости

«Мещанский межрайонный следственный отдел просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артемьева Александра Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290», — цитирует её РИА Новости.

По данному уголовному делу также проходит неработающий гражданин — Дмитрий Ярцев, которому вменяется пособничество во взяточничестве.

Ранее следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МВД Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём денежных средств.

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