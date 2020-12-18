Завершено расследование дела в отношении экс-главы МВД Коми

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Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МВД Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём денежных средств.
Завершено расследование дела в отношении экс-главы МВД Коми
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В ходе расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем следователем собрана доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, Половников в 2017 году получил через посредников взятку 14 млн рублей от общей суммы в размере 25 млн рублей за содействие обвиняемому в мошенничестве в легализации денежных средств, полученных преступным путём.

По указанию экс-главы МВД Коми обвиняемому была изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде, а из обвинения исключён пункт о совершении преступления организованной группой.

«Часть незаконного денежного вознаграждения была легализована путём приобретения квартиры в таунхаусе и доли на земельный участок», — отметили в СК.

Половников был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в январе 2020 года. Позднее Сыктывкарский городской суд принял решение арестовать его.

6 февраля Половников был освобождён от занимаемой должности указом президента России Владимира Путина.

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