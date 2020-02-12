Суд оставил под стражей экс-главу МВД Республики Коми
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 февраля 2020 года включительно», — указывается в заявлении.
Половников был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 16 января. Позднее Сыктывкарский городской суд принял решение арестовать его.
6 февраля президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных сотрудников МВД и МЧС, включая Половникова.