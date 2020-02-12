Суд оставил под стражей экс-главу МВД Республики Коми

Верховный суд Республики Коми оставил под стражей бывшего главу МВД региона Виктора Половникова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 февраля 2020 года включительно», — указывается в заявлении.

Половников был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 16 января. Позднее Сыктывкарский городской суд принял решение арестовать его.

6 февраля президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных сотрудников МВД и МЧС, включая Половникова.