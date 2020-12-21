В Москве бар «Квартира» опечатан из-за нарушений мер профилактики COVID-19

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Бар «Квартира» в центре Москвы опечатали из-за нарушений мер профилактики распространения коронавируса: там проводилась вечеринка после 23:00, а на гостях не было масок и перчаток.
В Москве бар «Квартира» опечатан из-за нарушений мер профилактики COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, передают «Известия».

«Помещения бара 20 декабря в 18:10 опечатаны. Материалы дела переданы в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве ночью в ходе рейда с помощью сотрудников ОМОНа были вскрыты двери бара «Квартира» в Пресненском районе, где были обнаружены нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

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