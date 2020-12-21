Медведев назвал число необходимых доз вакцины на первое полугодие 2021 года
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«Согласно оценкам Министерства здравоохранения РФ, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — заявил Медведев.
Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве.
Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».