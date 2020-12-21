Медведев назвал число необходимых доз вакцины на первое полугодие 2021 года

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин от COVID-19, что России необходимо более 45 млн доз вакцины от коронавируса на первое полугодие 2021 года, передаёт ТАСС.

«Согласно оценкам Министерства здравоохранения РФ, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».