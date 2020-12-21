Медведев назвал число необходимых доз вакцины на первое полугодие 2021 года

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин от COVID-19, что России необходимо более 45 млн доз вакцины от коронавируса на первое полугодие 2021 года, передаёт ТАСС.
Медведев назвал число необходимых доз вакцины на первое полугодие 2021 года
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«Согласно оценкам Министерства здравоохранения РФ, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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