В интернате для престарелых в Тюменской области выявлен очаг COVID-19

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В Тюменской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлена вспышка COVID-19.
В интернате для престарелых в Тюменской области выявлен очаг COVID-19
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день на контроле управления имеется два очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Общее число пострадавших — 50 человек, контактных — 257 человек. К действующему очагу в ООО «Фармасинтез-Тюмень» добавился новый — в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов», — сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили очаг COVID-19 в доме престарелых.

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