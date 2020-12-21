В интернате для престарелых в Тюменской области выявлен очаг COVID-19
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день на контроле управления имеется два очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Общее число пострадавших — 50 человек, контактных — 257 человек. К действующему очагу в ООО «Фармасинтез-Тюмень» добавился новый — в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов», — сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили очаг COVID-19 в доме престарелых.