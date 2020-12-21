Путин назвал уходящий год тяжёлым и сложным

Президент России Владимир Путин заявил, что уходящий год был тяжёлым и сложным.

«Уходящий год для всех выдался тяжёлым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, «само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий».

«К сожалению, далеко не всегда это было именно так», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.